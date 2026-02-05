Ветераны СВО провели урок мужества в одной из школ Богородского округа

Урок мужества в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов прошел в Центре образования № 4 города Ногинск. Это было не просто занятие, а уникальная встреча с теми, кто в настоящее время защищает нашу Родину.

Ветеран СВО Владимир Ходателев пришел в родную альма-матер, чтобы вместе с ребятами разобраться в таких, казалось бы, простых понятиях, как долг и отвага. Российские солдаты и офицеры в разные исторические времена героически отстаивали независимость, свободу и самобытность Родины. Владимир рассказал о мужестве наших солдат, о военных буднях, о бытовых условиях проживания на передовой, о трудностях и риске, с которыми участники СВО сталкиваются ежеминутно.

Инструктор по БПЛА с позывным Буран из Дома СВО города Ногинск наглядно показал, как работают «крылья современного поля боя». Школьники слушали гостей с серьезными и сосредоточенными лицами. Одним из самых ярких моментов стала демонстрация снаряжения: автоматов, бронежилетов и касок, различных боеприпасов, фугасных и разведывательных дронов.

Подростки смогли задать вопросы, поделиться своими мыслями и впечатлениями, что создало атмосферу живого диалога и взаимопонимания. Учащиеся до последнего не хотели отпускать гостей и выразили пожелание встретиться вновь.