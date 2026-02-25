Ветераны СВО провели урок мужества для школьников в Серпухове

В серпуховской школе № 3 прошел «Урок мужества» с участником спецоперации Игорем Старовойтом. 24 февраля школьникам показали документальный фильм «На пути к победе», получивший четыре международные награды.

Мероприятие состоялось в рамках совместного специального проекта, инициированного руководителем серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО, кавалером ордена Мужества Игорем Старовойтом и МАУ «Серпуховское информационное агентство». Проект, приуроченный ко Дню защитника Отечества, уже нашел значительный отклик среди педагогического состава и учащихся образовательных учреждений округа. Принято решение продолжить его и распространить на все школы Серпухова.

Центральным событием урока стал показ документального фильма «На пути к победе». Картина, созданная режиссерами телеканала «ОТВ Серпухов» Марией и Михаилом Панкратьевыми, посвящена судьбе Игоря Старовойта. Лента уже получила признание профессионального сообщества, завоевав четыре награды на международных кинофестивалях.

Игорь Старовойт лично присутствовал на встрече, чтобы пообщаться с учащимися. Школьники активно интересовались вопросами сохранения самообладания в критических ситуациях, изменения мировоззрения человека в условиях боевых действий и сущности истинного героизма. Ветеран поделился личным опытом и ответил на все вопросы ребят.

«Спасибо авторам фильма, педагогам и, конечно, Игорю Старовойту за честный и важный разговор с нашими ребятами. Такие встречи воспитывают не на словах, а на примерах», — сказала заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.