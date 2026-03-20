Ветераны СВО провели лекцию о военной истории России для школьников в Воскресенске

В рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия» в МОУ «СОШ „Наши традиции“ состоялось мероприятие, посвященное дням воинской славы России. Устный журнал „Мы помним, мы гордимся“ подготовили учащиеся 9–10 классов вместе с педагогами.

Школьники вспомнили важные исторические события, связанные с героизмом российских солдат, начиная с победы на Чудском озере и до сегодняшних дней. Ребята рассказали о битвах, изменивших ход истории, и о героях, чьи имена навсегда останутся в памяти народа.

Руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура, участник специальной военной операции Олег Ивашкин и депутат округа Анна Морозова обратились к юному поколению, подчеркнув, как важно помнить тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость страны. Ребята активно участвовали в обсуждениях, задавали вопросы и делились мыслями о значении воинской славы для современного поколения.