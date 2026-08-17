Ветераны СВО прошли диспансеризацию в Химках

В Химках прошла углубленная диспансеризация для ветеранов специальной военной операции. По итогам осмотров бойцам предложили дальнейшее наблюдение и льготные медицинские услуги.

Обследование организовал Государственный фонд «Защитники Отечества» совместно с Минздравом России. Процедура занимает один день и проходит на базе ведущих медицинских учреждений.

Ветераны посетили терапевта, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, травматолога-ортопеда, уролога, стоматолога и психолога. В программу вошли антропометрия, общий и биохимический анализы крови, определение уровня ПСА, спирометрия, электрокардиография, флюорография, флюоресцентная стоматоскопия и дополнительное обследование органов слуха.

«Здоровье наших ребят, вернувшихся из зоны боевых действий, — абсолютный приоритет. Боевые травмы, контузии и стрессовые нагрузки не проходят бесследно и часто требуют длительного восстановления. Углубленная диспансеризация становится важным первым шагом к полноценной медицинской реабилитации после ранений», — отметила депутат, заведующая поликлиникой № 7 Ирина Спирина.

Участники программы оценили удобство формата. Андрей Баранов рассказал, что на обследование его пригласил социальный координатор, а работодатель предоставил выходной день. За один день он прошел всех специалистов: офтальмолог подобрал очки, а оториноларинголог дал рекомендации по сохранению слуха.

Член химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин узнал о программе через фонд и сразу воспользовался возможностью пройти обследование. Без очередей он посетил необходимых специалистов, включая дерматолога, стоматолога и травматолога, а также получил рекомендации по вопросам, связанным с последствиями ранения.

По итогам диспансеризации ветеранов могут поставить на диспансерное наблюдение, направить на медицинскую реабилитацию или санаторно-курортное лечение. Также предусмотрены льготы на слухопротезирование и зубопротезирование.