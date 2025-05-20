Ветераны СВО пройдут обучение в институте в Одинцове

Второй поток программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» стартовал в Одинцове. На протяжении двух месяцев 19 ветеранов специальной военной операции пройдут интенсивную программу, разработанную базовой кафедрой Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На обучении соберутся слушатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей. Они изучат современные технологии и методы управления, в том числе антикризисные. Особое внимание уделят практикам взаимодействия с населением, цифровым аспектам инженерных систем и коммуникаций, управлению региональным и городским хозяйством, региональному управлению и территориальному планированию, а также управлению государственным и муниципальным жилищным фондом.

Обучение предусматривает не только теоретические занятия, но и практику — выездные мероприятия на объекты инфраструктуры Московской области: ситуационные центры, теплосети, подразделения Мособлгаза, Водоканала и другие организации. Программу реализуют при поддержке фонда «Защитники Отечества».