Ветераны СВО приняли участие в турнире по боксу в Солнечногорске

В Солнечногорске прошел физкультурный инклюзивный турнир по адаптивному боксу среди ветеранов боевых действий «Кубок Мужества», посвященный освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. В соревнованиях участвовали члены и руководители Ассоциации ветеранов СВО, а также команды из различных городов Московской области.

На турнире присутствовали заместители главы муниципалитета Эдуард Машковцев и Ирина Тишина, советник главы Виктория Куракова, руководитель Серпуховского отделения Ассоциации Игорь Старовойт, председатель правления Федерации бокса Андрей Сидоров и депутаты Совета депутатов округа. Состязания включали две дисциплины, в которых оценивались сила и точность ударов.

Победу в своих весовых категориях от Солнечногорска одержали Александр Ищенко, Юрий Назаровец и Андрей Пальцев. В церемонии награждения участвовала исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова.

«Такие мероприятия, как „Кубок Мужества“, имеют глубокий смысл. Они не только отдают дань памяти подвигу наших предков, освободивших Солнечногорск, но и демонстрируют силу духа нынешнего поколения. Спорт становится мостом, соединяющим героическое прошлое и настоящее, площадкой для реабилитации и поддержки наших ветеранов», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Турнир организовали Ассоциация ветеранов СВО Московской области и Федерация бокса Солнечногорска при поддержке Министерства спорта РФ.