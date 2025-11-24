Ветераны СВО приняли участие в патриотических мероприятиях в Химках

Представители Ассоциации ветеранов СВО приняли активное участие в шести патриотических событиях Химок за последнюю неделю. Часть встреч прошла в рамках программы «Успех V единстве поколений».

На форуме «Единой России» ветеран СВО Владислав Степушин рассказал о мерах поддержки бойцов и их семей, которые реализуются в Химках. Депутаты партии продолжают улучшать меры помощи, опираясь на запросы самих военнослужащих. Сегодня в Подмосковье действует более 30 мер поддержки.

Отделение Ассоциации ветеранов СВО в Химках продолжает активную работу по патриотическому воспитанию. За минувшую неделю участники боевых действий выступили на шести городских площадках, охватив разные поколения жителей.

Образовательные учреждения города также стали площадками для патриотических мероприятий. В школе «Лига первых» ко Дню ракетных войск и артиллерии провели тематическую викторину, а в Луневской школе и школе № 20 организовали лекции — о МКБ «Факел» и о судьбе героя Советского Союза, химчанина Александра Семикова.

Не остались в стороне и старшее поколение, и молодежь. В клубе «Активное долголетие» вспоминали славные страницы военной истории страны вместе со школьниками, а в многофункциональном социальном комплексе «Восход» прошел урок мужества, приуроченный ко Дню военной присяги.