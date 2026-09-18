Ветераны СВО приняли участие в голосовании в Химках

Работа избирательных участков продолжается в округе: к голосованию присоединились ветераны специальной военной операции и члены их семей. Именно голоса жителей определят состав депутатов Государственной думы, Московской областной Думы и местного Совета.

Ветеран специальной военной операции Маюр Дашижапов вместе с родными отдал свой голос на участке в гимназии № 9 на Ленинском проспекте.

«В выборах я участвую не в первый раз. Как всегда, нужно отметить высококвалифицированный подход. Все стабильно, все штатно. Самая актуальная тема сейчас — безопасность и стабильность. Важно, чтобы у нашего города и всей страны было здоровое и прогрессивное будущее», — поделился ветеран.

Прозрачность голосования на участке в школе № 8 на улице Маяковского проконтролировал руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров.

Он находился в зоне боевых действий с октября 2022 года по 2023 год и награжден государственной медалью «За отвагу», а также ведомственной медалью Министерства обороны «Участник специальной военной операции».

«Я состою в штабе общественного наблюдения за выборами и могу с уверенностью отметить высокий уровень организации выборов в нашем округе. Избирательная комиссия работает строго по регламенту, права всех участников процесса соблюдаются в полном объеме. Голосование проходит абсолютно в штатном режиме, прозрачно и в рамках правового поля. Нарушений не зафиксировано», — подчеркнул Александр Александров.

Избирательные участки в Химках работают с 18 по 20 сентября включительно с 08:00 до 20:00. Принять участие в голосовании могут все граждане России старше 18 лет.