Ветераны СВО познакомились с работой инфраструктуры Химок

Участники программы губернатора «Герои Подмосковья» посетили с рабочим визитом городской округ Химки. Проект является продолжением федеральной инициативы «Время Героев» и направлен на подготовку участников СВО к работе в органах власти и государственных компаниях.

Визит включал знакомство с работой основных служб городского хозяйства и деловой завтрак с главой округа Еленой Земляковой.

«Программа визита была составлена так, чтобы наши герои могли познакомиться с основными направлениями деятельности администрации и работой различных служб города», — отметила Елена Землякова.

Участники программы посетили единый диспетчерский центр «Химкинского водоканала», машинный зал и аппаратную районной тепловой станции «ТСК Мосэнерго», а также производственно-ремонтную базу, гараж и офис учреждения «ОГХ». Это позволило ветеранам увидеть изнутри работу систем жизнеобеспечения города.

В завершение дня состоялось возложение цветов к мемориалу «Защитникам Отечества». Визит наглядно показал важность совместной работы власти и жителей для развития городского округа.