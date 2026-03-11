Ветераны СВО посетили завод по производству упаковки в Серпухове

Экскурсия на предприятие «Артпласт» состоялась в рамках программы «Промышленный туризм». Участникам показали полный цикл производства упаковки и одноразовой посуды.

Завод, где работают около 700 человек, активно развивает импортозамещение. Директор производства Игорь Харьков провел гостей по цехам и продемонстрировал работу экструзионных линий, печатных машин, ламинаторов и отрезного оборудования. Ветераны увидели весь процесс — от поступления сырья до готовой продукции.

Особое внимание уделили общению с работодателями. Представители предприятия напрямую пообщались с участниками боевых действий, обменялись контактами и обсудили возможности трудоустройства. Сейчас на заводе открыто 20 вакансий в связи с расширением мощностей.

Глава округа Алексей Шимко отметил, что такие инициативы помогают бойцам быстрее адаптироваться к мирной жизни и находить достойное применение своим навыкам в родном городе.