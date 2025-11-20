Ветераны СВО посетили завод по производству уличного освещения в Пущине

В Пущине городского округа Серпухов в рамках проекта «Промышленный туризм» провели экскурсию на производство оборудования для уличного освещения для ветеранов специальной военной операции. Они познакомились с коллективом и ассортиментом продукции. Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают военнослужащим вернуться к мирной жизни и помочь им с трудоуйстройством.

Завод в Пущине почти 30 лет выпускает продукцию под торговой маркой ALFRESCO — светильники, световые комплексы и опоры для благоустройства общественных пространств. На предприятии трудятся около 200 специалистов. Руководство на следующий год планирует освоить новые технологии, чтобы открыть дополнительные рабочие места.

Руководители «Декорсвета» во главе с Сергеем Ивановым отметили, что готовы трудоустраивать ветеранов СВО. Ключевые требования, которые предъявляют к кандидатам, — желание работать и осваивать новые технологии.

«Содействие трудовой самореализации защитников — одно из ключевых направлений работы, осуществляемой совместно с Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей. Стремление помочь ветеранам быстрее адаптироваться, получить новую профессию и стать востребованными специалистами на рынке труда является приоритетом», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.