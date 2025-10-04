Ветераны СВО посетили завод по изготовлению протезов в Реутове

Экскурсии на ведущие предприятия в Реутове проводят для быстрой адаптации ветеранов СВО к мирной жизни. Недавно они посетили экспериментальный завод средств протезирования.

«Наш предприятие изготавливает ортопедическую продукцию в качестве корригирующих приспособлений. Это могут быть массажные шарики, валенки, коврики, изделия, способствующие реабилитации после травмы», — сказала главный технолог «Реутовского экспериментального завода средств протезирования» филиала АО «Московское ПрОП» Гузяль Маслова.

Предприятие основали в 1944 году на основе госпиталя, а потом преобразовали в протезно-ортопедическое предприятие.

Завод выпускает более 380 видов продукции: от экзопротезов и ортопедических подушек до уникального противопролежневого матраса из натурального латекса — единственного в России.

«Думаю, для меня это новое было, потому что некоторым ребятам, участникам СВО, им надо рассказывать тоже, как это все делается, как это все состоит, из чего делается. Вот такие экскурсии проводить бы почаще», — сказал ветеран СВО Дмитрий Воронов.

Экскурсии на предприятия проходят в рамках проекта «Промышленный туризм». Они помогают бойцам обрести уверенность, увидеть перспективы и почувствовать, что их здесь ждут и поддерживают.