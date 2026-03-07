Сегодня 12:12 Ветераны СВО посетили завод по энергоутилизации отходов в Воскресенске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Спецоперация

Ветераны

Работа

Переработка

Заводы

Воскресенск

Уникальный «зеленый завод» госкорпорации «Ростех» в городском округе Воскресенск стал площадкой для образовательного семинара ветеранов специальной военной операции. Участники программы «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» познакомились с передовыми технологиями переработки отходов в энергию.

Экскурсию для 29 ветеранов из 16 регионов России провели специалисты предприятия. Главный инженер завода Юрий Фанин рассказал гостям о ключевой миссии объекта: завод сжигает мусор, но основной продукт его работы — электрическая энергия. Он пояснил, что предприятие взаимодействует с диспетчерскими центрами и сетевыми организациями, выполняя заданный график выработки электричества. Оператор крана Виктория Ахрамеева продемонстрировала гостям, как подает топливо в котлы для сжигания и последующей переработки в электроэнергию, подчеркнув, что главная задача завода — выработка «зеленой» энергии.

Среди участников образовательного модуля — ветеран СВО из Тулы Роман Лазарев. До службы занимавшийся предпринимательством, а сейчас прошедший переподготовку в сфере городского хозяйства, он планирует запустить в родном городе производство российских лифтов. По словам Романа, эта сфера очень перспективна, тем более что полученные на заводе знания об утилизации отходов и выработке электроэнергии обязательно пригодятся в работе. Высокий уровень преподавания в МГИМО, где ветераны проходят обучение, он также оценил по достоинству.

Программа реализуется ГлавУпДК при МИД России совместно с фондом «Защитники Отечества» и МГИМО. Перед участниками выступают ведущие отраслевые специалисты, включая руководящий состав Министерства ЖКХ Московской области. Для Богдана Шишова, еще одного ветерана СВО, тема дипломной работы, касающаяся переработки твердых коммунальных отходов, напрямую связана с увиденным на заводе. Он поделился планами совместно с муниципалитетом реализовать проект по открытию предприятий замкнутого цикла переработки пластика. Наибольший интерес у гостей вызвало котельное отделение — главное сердце завода. Главный инженер Юрий Фанин подробно объяснил технологический процесс: при температуре свыше 1200 градусов происходит очистка от вредных диоксидов, а специальная конструкция котла позволяет улавливать их, после чего на фильтрах задерживаются тяжелые металлы. Всего за час три котла способны утилизировать до 90 тонн отходов и выработать до 70 мегаватт электроэнергии. Полученные знания ветераны смогут применить при дальнейшей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также в структурах управления городской инфраструктурой. По итогам обучения участники получат диплом о профессиональной переподготовке государственного образца.