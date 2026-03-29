Сегодня 14:15 Ветераны СВО посетили выставку фронтовых картин в Ступине

Экспозиция «Между миром и войной» открылась в галерее «Ника». Ее автор — ступинский художник Вячеслав Котов, который 2,5 года назад ушел на фронт добровольцем и продолжает писать прямо в зоне боевых действий.

На выставке представлено около 60 работ, созданных непосредственно на передовой. Гостями стали члены Ассоциации ветеранов специальной военной операции, участники боевых действий и их близкие, представители Общественной палаты и депутаты.

Председатель местного Совета депутатов, руководитель фракции «Единой России» Александр Сухачев отметил, что такие работы важны, потому что война рано или поздно заканчивается, но в памяти остается то, что запечатлено художником. Он передал благодарственное письмо автору за мужество и активную гражданскую позицию.

Директор Ступинского историко-краеведческого музея Дмитрий Шалыгин провел для посетителей экскурсию. Он рассказал, что сын художника — профессиональный военнослужащий. Выставка продолжит работу до 18 апреля. Посетить ее могут все желающие, в том числе школьники и студенты по Пушкинской карте.