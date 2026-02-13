Ветераны СВО посетили племзавод в Пушкино

Участники специальной военной операции и их семьи познакомились с работой одного из крупнейших сельхозпредприятий Подмосковья. Экскурсию для них организовали при поддержке главы муниципалитета Максима Красноцветова.

Гости побывали на племзаводе «Зеленоградское», где узнали о тонкостях производства и содержания скота. Им показали современные фермы и рассказали, как здесь получают молоко. Сейчас на предприятии больше 2,5 тысячи голов скота, ежедневный удой достигает 42 тысяч килограммов. На одной из ферм трудятся 60 человек.

Руководство завода заявило, что готово принимать на работу ветеранов боевых действий и членов их семей.

«Нам важно поддерживать тех, кто защищал страну. Мы открыты к сотрудничеству и готовы предложить вакансии», — отметили в администрации предприятия.

В городском округе Пушкинский для участников СВО действуют разные меры поддержки, включая социальную, юридическую и психологическую помощь.