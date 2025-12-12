Ветераны СВО посетили машиностроительный завод в Орехово-Зуевском округе

Группа ветеранов специальной военной операции 10 декабря побывала с экскурсией на заводе «Тонар», расположенном в деревне Губино Орехово-Зуевского округа. Это предприятие, являющееся одним из ключевых в российском машиностроении, стало площадкой для проведения мероприятия в рамках губернаторского проекта Андрея Воробьева «Промышленный туризм».

Завод «Тонар» занимает лидирующие позиции в России по производству прицепной и полуприцепной техники, а также является единственным изготовителем карьерных самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности. Это делает его стратегически важным объектом для отечественной экономики.

В ходе экскурсии ветераны смогли увидеть полный цикл производства мощной техники, начиная с заготовительного цеха и заканчивая финальной сборкой готовой продукции. Участники мероприятия познакомились с процессом создания современных грузовых автомобилей и тяжеловесных прицепов.

Организаторы отмечают, что такие визиты не только способствуют просвещению, но и помогают ветеранам увидеть развитие отечественной промышленности, а также найти новые интересы и возможности для карьерного роста в мирной жизни.