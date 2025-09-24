Ветераны СВО посетили 345-й механический завод в Балашихе

Недавно ветераны специальной военной операции из Балашихи вместе с семьями посетили АО «345 механический завод». Это мероприятие стало частью программы по социальной адаптации военнослужащих, направленной на помощь в поиске новых возможностей для профессиональной реализации.

Во время экскурсии гости смогли познакомиться с производственными цехами завода и современным оборудованием, используемым в процессе работы. Исполнительный директор завода Леонид Долгин подробно рассказал о предприятии, его особенностях и условиях труда. Он также отметил наличие вакансий и программы обучения, которые помогут новым сотрудникам быстро адаптироваться к производственным процессам.

Особое внимание было уделено образовательным программам, разработанным для ветеранов, которые позволяют учесть навыки и опыт, полученные во время службы, что значительно облегчает процесс трудоустройства. Леонид Долгин подчеркнул важность таких инициатив для ветеранов, которые могут внести значительный вклад в развитие предприятия.

Экскурсия по 345 механическому заводу стала важным шагом в рамках программы, которая проводится дважды в месяц. Она дает возможность ветеранам и их семьям лучше узнать производственный потенциал города и выбрать подходящее место работы.