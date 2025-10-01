Ветераны СВО получили адаптивную одежду в Подмосковье

В Красногорске ветеранам специальной военной операции с инвалидностью вручили адаптивную одежду. Торжественное мероприятие прошло в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Московской области.

Главная цель этой инициативы — сделать жизнь защитников удобнее и комфортнее, помочь им чувствовать себя увереннее и быстрее адаптироваться к повседневным задачам и процессу восстановления. Одежда имеет удобный крой, позволяющий самостоятельно справляться с бытовыми делами, спортивные комплекты дают возможность продолжать физические занятия, а специализированные модели облегчают прохождение реабилитации. В набор войдут 12 видов одежды: куртки, брюки, спортивные костюмы, трикотаж, пижамы, а также специальные вещи для ветеранов с ампутацией или паллиативным статусом.

«В филиале фонда „Защитники Отечества“ по Московской области в Красногорске сегодня выдаем комплекты адаптивной одежды нашим ветеранам. Мы очень рады, что приехали ветераны из Одинцова и Пушкино», — отметила заместитель руководителя филиала Фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова.

Получить такую одежду можно через социального координатора в своем округе или напрямую в красногорском филиале фонда. Для оформления потребуется предоставить паспорт, СНИЛС, полис ОМС, документы, подтверждающие участие в СВО, а также справку МСЭ и индивидуальную программу реабилитации.

«Хочу выразить огромную благодарность фонду и нашему спонсору „Ортомода“, который предоставил нам комплекты с лозунгом „История — это ты“. На самом деле правильнее сказать: „История — это мы“. Все это делаем мы вместе. Форма очень удобная, подходит и для официальных мероприятий, и для занятий спортом. Это действительно шаг к полноценной жизни», — подчеркнул ветеран СВО из Одинцова Павел Задириев.

Сергей Вовк из Пушкино добавил, что одежда очень комфортная и соответствует современным требованиям — есть варианты для разного времени года, для прогулок и занятий спортом.