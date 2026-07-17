Ветераны СВО побывали в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске

16 июля представители Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска вместе с женами, матерями и детьми посетили Мастерскую управления «Сенеж». Экскурсию организовали для более чем 15 участников, которые познакомились с работой образовательного центра президентской платформы «Россия — страна возможностей», его историей и возможностями.

В мероприятии приняли участие советник главы округа Виктория Куракова, депутат окружного совета от партии «Единая Россия» Степан Козлов и психолог местной Ассоциации ветеранов СВО Елена Разумова. Во время экскурсии гости осмотрели территорию комплекса, посетили корпуса, залы для мастер-классов, лекций и спектаклей, узнали об этапах развития мастерской и ознакомились с образовательными программами, в том числе с кадровой программой для участников специальной военной операции «Время героев».

«В этом году наши ребята из ассоциации принимали участие в обучении по программе „Время героев“. Они получили сертификаты и огромное удовольствие от пребывания здесь и обучения», — отметила Виктория Куракова.

По словам психолога Елены Разумовой, подобные встречи играют важную роль в процессе возвращения участников специальной военной операции к мирной жизни. «Такие встречи колоссально важны: они объединяют и сплачивают, помогают социализироваться и адаптироваться. Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска действительно делает большую работу в этом направлении. Ребята видят, что благодаря им продолжается мирная жизнь. А дети пропитываются пониманием, что папа значим — это откладывается на уровне ДНК», — отметила специалист.

Экскурсии для участников СВО по предприятиям и учреждениям округа проходят регулярно — не реже двух раз в месяц. Ранее ветераны уже побывали на шоколадной и косметической фабриках, стекольном заводе и других объектах.

«Это помогает ветеранам узнать о кадровых потребностях наших предприятий, запросах и предложениях, расширить кругозор и органично вернуться к спокойной, мирной жизни. Знакомство проходит познавательно и увлекательно, с подробными рассказами и ответами на вопросы», — прокомментировал первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска оказывает психологическую и юридическую помощь, помогает в реабилитации и социальной адаптации, содействует в оформлении льгот, трудоустройстве, обучении и повышении квалификации. Кроме того, организация проводит совместные досуговые мероприятия, праздники и мастер-классы. Ассоциация расположена по адресу: улица Красная, дом 22а, 1-й этаж.