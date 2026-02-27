Ветераны СВО побывали на щелковском производстве

«Пластмасс Групп» — это не просто завод, а один из лидеров российской индустрии, чья продукция, созданная на основе полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы и листовых полимеров, находит применение в самых разных отраслях. Восемнадцать лет компания демонстрирует стабильно высокое качество, заслужив репутацию производителя мирового уровня. Экскурсия, организованная при поддержке Торгово-промышленной палаты округа, вышла за рамки стандартного показа производственных мощностей.

«Это был диалог о прогрессе. Мы говорили о том, как материалы INKULEN PE и ZEDEX меняют привычные представления об инженерии и промышленности. Говорили о том, как продукция щелковского завода покоряет мировые рынки», — поделились впечатлениями представители ТПП.

Особое внимание было уделено разработке, занесенной в реестр инновационных решений России — технологии PLAST-ICE. Это синтетический лед, который уже оценили по всему миру.