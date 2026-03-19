Ветераны СВО побывали на экскурсии по конькобежному центру в Коломне
Одним из важнейших направлений работы местного отделения Ассоциации ветеранов СВО является адаптация вернувшихся домой военнослужащих к мирной жизни через спорт. Генеральный директор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов лично провел для ветеранов СВО экскурсию по действующим спортивным площадкам ледового дворца.
Гости познакомились с большим количеством спортивных направлений и постарались выбрать для себя наиболее интересные, а также оценили доступную среду центра. Ветераны спецоперации побывали в игровом и тренажерном залах, заглянули в легкоатлетический манеж и зал подготовки к ГТО, а также осмотрели тир, где успешно функционируют секции по стрельбе из разных видов оружия. К слову, это направление для себя уже выбрал один из бывших военнослужащих. Эдуард Гудиев совершенствует здесь навыки стрельбы уже около месяца.
Руководитель конькобежного центра совместно с представителями администрации округа заверили ветеранов, что подберут спортивные программы с учетом индивидуальных особенностей здоровья каждого. Ведь главная задача — обеспечить комфортную адаптацию и помочь вернуться к полноценной активной жизни.
«Нужно будет что-то дооборудовать, может быть, купить дополнительный инвентарь, чтобы ребята могли спокойно проводить реабилитацию. И мы хотим именно здесь, на базе конькобежного центра, сделать точку притяжения для ребят, которые с какими-то сейчас ограничениями, чтобы не по всему городу были разбросаны площадки. Ну, и масштабы конькобежного центра позволяют нам здесь практически любую дисциплину использовать», — рассказал начальник управления по физической культуре и молодежной политике администрации Коломны Вячеслав Криволапчук.
Программа поддержки и адаптации ветеранов спецоперации на сегодняшний день уже охватывает значительное количество спортивных направлений. Разнообразные секции есть практически во всех районах города. Например, настольным теннисом ветераны СВО могут заниматься в спортшколе № 1 на улице Дзержинского, бадминтоном — в спортшколе на проспекте Кирова, спортивное и адаптивное фехтование доступно в культурно-историческом комплексе «Коломенский кремль».
В прошлом году на базе шахматного клуба имени Карпова открылось отделение для бывших военнослужащих. Кроме того, все желающие могут бесплатно заниматься плаванием в бассейнах в Колычеве и Радужном. Окончательно определиться со спортивным направлением всегда помогут в местном отделении Ассоциации ветеранов СВО, которое располагается в МФЦ на улице Уманской.