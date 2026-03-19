Ветераны СВО побывали на экскурсии по конькобежному центру в Коломне

Одним из важнейших направлений работы местного отделения Ассоциации ветеранов СВО является адаптация вернувшихся домой военнослужащих к мирной жизни через спорт. Генеральный директор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов лично провел для ветеранов СВО экскурсию по действующим спортивным площадкам ледового дворца.

Гости познакомились с большим количеством спортивных направлений и постарались выбрать для себя наиболее интересные, а также оценили доступную среду центра. Ветераны спецоперации побывали в игровом и тренажерном залах, заглянули в легкоатлетический манеж и зал подготовки к ГТО, а также осмотрели тир, где успешно функционируют секции по стрельбе из разных видов оружия. К слову, это направление для себя уже выбрал один из бывших военнослужащих. Эдуард Гудиев совершенствует здесь навыки стрельбы уже около месяца.

Руководитель конькобежного центра совместно с представителями администрации округа заверили ветеранов, что подберут спортивные программы с учетом индивидуальных особенностей здоровья каждого. Ведь главная задача — обеспечить комфортную адаптацию и помочь вернуться к полноценной активной жизни.