Ветераны СВО обсудили вопросы помощи военнослужащим в Коломне

Руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев встретился с коллегой — председателем луховицкого отделения Ассоциации Николаем Поляковым. На встрече присутствовали советник главы городского округа Коломна Дмитрий Глодов и военнослужащие — участники специальной военной операции.

В дружественной обстановке Алексей Каратеев обсудил с Николаем Петровичем много важных вопросов. Поговорили о том, как лучше и качественнее помогать воинам, вернувшимся домой, с оформлением документов, переобучением и трудоустройством, а также о взаимодействии между отделениями и продолжении сотрудничества.

«Обязательно будем продолжать практику такого общения и личных встреч», — сказал Алексей Каратеев.

Участие в беседе принимали и коломенцы-военнослужащие, которые еще совсем недавно выполняли задачи в зоне специальной военной операции. По итогам встречи мужчины написали заявления о вступлении в Ассоциацию ветеранов СВО.