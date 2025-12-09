Ветераны СВО из Воскресенска приняли участие в областной образовательной программе

Итоги проекта «Наставник Z» подвели в Сергиевом Посаде. На торжественной церемонии побывали и участники из Воскресенска.

Тем, кто успешно завершил программу, в этот день вручили сертификаты государственного образца. В том числе документы получили члены Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Ивашкин и Петр Суханов.

Также в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре провели молебен и экскурсию для семей участников спецоперации. Кроме того, работали интерактивные зоны с живой музыкой, художественными мастер-классами и развлечениями для детей.

Отметим, что С запуска программы участники СВО провели более 70 патриотических встреч и мастер-классов для более чем 1500 подростков Подмосковья. Методическую и организационную поддержку проекту обеспечили Ассоциация ветеранов СВО и Национальный центр «АРИОН».