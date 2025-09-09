Ветераны СВО из Солнечногорска стали участниками программы «Герои Подмосковья»

В Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске стартовала региональная программа «Герои Подмосковья». В течение года 70 участников специальной военной операции будут проходить обучение, чтобы получить знания и компетенции государственных управленцев. Среди первых слушателей оказались три члена Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска.

К обучению допустили лишь тех, кто прошел строгий отбор: выбирали из порядка 2500 тысяч заявок. Ветераны изучат четыре образовательных модуля — от основ государственной политики до особенностей муниципального управления в Подмосковье, а также пройдут стажировки в органах власти. Наставниками выступят члены регионального правительства, руководители муниципалитетов, депутаты Госдумы и Мособлдумы.

На церемонии открытия к участникам обратилась вице-губернатор Московской Области Мария Нагорная. Она поделилась опытом и рассказала о принципах, которые лежат в основе работы губернатора и правительства региона.

«Программа „Герои Подмосковья“ реализуется на нашей территории благодаря президенту Российской Федерации и по поручению губернатора Московской области. От участников мы ожидаем желание сделать регион лучше, обогатить наши управленческие решения, которые будут направлены на повышение удобства жизни и социального самочувствия каждого жителя», — сказала вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

По итогам очно-заочной образовательной программы подготовят специалистов, готовых работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в коммерческих организациях.

«Ваша отвага, дисциплина и воля к победе — именно те качества, которые сейчас так нужны стране. Уверен, что вы станете лидерами нового поколения и приведете нашу область к новым достижениям», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Проект реализуется совместно с правительством Московской области и Высшей школой государственного управления Президентской академии.