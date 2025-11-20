Ветераны СВО из Серпухова стали призерами межрегионального спортивного фестиваля

Ветераны СВО из Серпухова выступили на межрегиональном спортивном фестивале «Кубок Мужества» в Омске. В общекомандном зачете сборная Московской области стала абсолютным чемпионом.

В соревнованиях приняли участие около 100 ветеранов и участников СВО из девяти субъектов России. Они показали себя в метании ножей, адаптивном гиревой спорте, парабоксе, пауэрлифтинге и фехтовании на колясках.

В общекомандном зачете команда Ассоциации ветеранов СВО Московской области стала абсолютным чемпионом. Среди тех, кто принес победу, — жители Серпухова. Александр Дидык завоевал золотую медаль в метании ножа, Александр Худобкин одержал победу в дисциплине парабокс, а Вячеслав Графкин занял второе место по пауэрлифтингу в весовой категории до 65 килограммов.

Кубок мужества впервые прошел в Серпухове в июле 2025 года по инициативе Игоря Старовойта и Максима Гузовского. Успешный опыт переняли другие регионы.

«Пусть этот триумф откроет череду новых успехов. Ваши сила духа и воля к победе — пример для всех нас. Здоровья, сил и мирного неба над головой», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.