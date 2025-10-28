Ветераны СВО из Раменского округа стали призерами турнира по стрельбе

Представители Ассоциации ветеранов СВО из Раменского округа заняли третье место в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. Состязания прошли в рамках масштабного проекта «Братишка».

Турнир состоялся на базе Центра специальной подготовки «Витязь» в Балашихе. Он был посвящен памяти сотрудника спецназа Виктора Прокофьева — офицера подразделений «Витязь» и «Вымпел», кавалера ордена Мужества, который до конца оставался верным долгу и Отечеству.

Участниками мероприятия стали бойцы СВО, получившие спинальные травмы и повреждения конечностей. Раменский муниципальный округ представили члены Ассоциации ветеранов СВО. Военнослужащие показали не только свое техническое мастерство, но и решимость, а также выносливость. Это еще раз позволило им доказать свои профессиональные навыки в деле.

Победители, в число которых вошли ветераны из Раменского, были награждены медалями и памятными сувенирами. Третье место в соревнованиях по стрельбе завоевали Александр Девонин и Вадим Юровский.

«Поздравляю наших победителей! Уверен, сила духа и опыт ветеранов СВО помогут им преодолеть любые преграды. Ветераны испокон веков учили нас ценить мир, стойкость и силу духа, вдохновляя на добрые дела и служение обществу», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.