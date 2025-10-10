Ветераны СВО из Пушкино побывали на производстве церковной утвари

Для военнослужащих из Пушкино провели экскурсию на предприятие «Софрино», где создают предметы церковного обихода. Мероприятие организовали представители Ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества Пушкинского.

Гости узнали об истории и достижениях предприятия «Софрино», побывали в швейном цеху, типографии и в отделе сбыта. Патриарший завод играет важную роль в обеспечении храмов и монастырей всем необходимым для богослужений.

Помимо этого, прошла встреча с семьями участников СВО на базе «Образовательного комплекса № 7». В мероприятии приняли участие заведующая поликлиникой № 9 Ирина Иванова, руководитель фонда «Защитники Отечества» Лидия Шавлинова, член Пушкинского штаба Ассоциации ветеранов участников СВО Светлана Козлова, депутаты фракции «Единая Россия» Анна Дунаева, Яна Гальцина, Любовь Дмитриева, молодогвардейцы, представители окружного управления социальной защиты. Они обсудили меры социальной поддержки и федеральные льготы.

«Эти встречи — не просто формальное мероприятие. Это возможность для родных участников специальной военной операции поделиться своими переживаниями, задать волнующие вопросы и получить необходимую помощь. Мы внимательно выслушиваем каждого, стараясь понять, какие трудности стоят перед семьями, и как мы можем их поддержать», — рассказала депутат Анна Дунаева.