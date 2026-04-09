Ветераны СВО из Павловского Посада выступят на конкурсе «Абилимпикс»

Трое участников специальной военной операции активно готовятся к конкурсу профессионального мастерства «Абилимпикс» в филиале Павлово‑Посадского техникума в Крупине. Программа подготовки составлена с учетом требований конкурса и индивидуальных особенностей каждого участника.

Подготовка идет сразу по трем направлениям: ремонту и обслуживанию автомобилей, ландшафтному дизайну и изобразительному искусству. Ветераны СВО оттачивают навыки, чтобы достойно представить Павлово-Посадский округ на предстоящих соревнованиях.

Юрий Соломенцев, бронзовый призер областного чемпионата прошлого года, осваивает тонкости профессии и готовится к практическим заданиям конкурса в авторемонтной мастерской под руководством Дмитрия Волкова.

Сергей Жак создает проекты будущих зеленых пространств вместе с наставником Людмилой Егоровой. Внимание к деталям и творческий подход помогут ему представить на конкурсе по‑настоящему оригинальные решения.

Евгений Симоненков совершенствует свое мастерство под руководством педагога Оксаны Вавиловой. Каждый новый эскиз и законченная работа — шаг к уверенному выступлению на конкурсе.

Преподаватели отмечают высокую мотивацию и упорство ребят. Тренировки проходят регулярно.

Главная цель международной олимпиады профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» — раскрыть таланты, помочь с трудоустройством и дать возможность заявить о себе на самом высоком уровне.