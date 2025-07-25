Ветераны СВО из Павловского Посада выступят на чемпионате «Абилимпикс»

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов и депутат Государственной думы Геннадий Панин провели встречу с участниками XI областного чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2025» — Алексеем Моргуновым и Юрием Соломенцевым. В беседе также приняли участие прокурор Владимир Бусыгин, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Марина Каленкова и наставник молодых специалистов, мастер-преподаватель Павлово-Посадского техникума Дмитрий Волков.

Участники специальной военной операции после завершения службы смогли добиться выдающихся результатов в профессиональном развитии. На областном чемпионате в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Алексей Моргунов завоевал серебряную медаль, а Юрий Соломенцев — бронзовую.

Теперь жители Павловского-Посада готовятся представить Московскую область на первом всероссийском чемпионате «Абилимпикс» для участников СВО, который пройдет в Казани. Он организован по инициативе президента России Владимира Путина и направлен на поддержку и адаптацию военнослужащих.

Демобилизованные участники СВО имеют возможность совершенствовать свои профессиональные навыки, не будучи студентами Павлово-Посадского техникума. Для них разработаны отдельные образовательные программы. На встрече была достигнута договоренность расширять программно-методическую базу и улучшать систему наставничества для ветеранов спецоперации.