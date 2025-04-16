Ветераны СВО из Павловского Посада стали призерами чемпионата по ремонту машин

Ветераны специальной военной операции из Павловского Посада Алексей Моргунов и Юрий Соломенцев, стали призерами 11-го Московского областного чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2025 года. Они представили Павлово-Посадский округ в категории «Специалисты» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Под руководством преподавателя Павлово-Посадского техникума Дмитрия Волкова и при поддержке социального координатора фонда «Защитники Отечества» Марины Каленковой ветераны продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки и адаптации к мирной жизни.

По итогам соревнований Алексей Моргунов завоевал серебряную медаль, а Юрий Соломенцев — бронзовую. Эти достижения подчеркивают их непоколебимую волю, трудолюбие и стремление к самореализации в гражданской сфере.

«Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение, целью которого является развитие системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат проводится ежегодно и включает в себя соревнования по различным компетенциям, таким как образование, информационные технологии, декоративно-прикладное искусство, креативные индустрии, промышленность, общественное питание, сфера услуг, экономика, строительство и медицинские профессии.

Участие в подобных состязаниях является важным шагом на пути к успешной адаптации после службы и подтверждением того, что ветераны могут быть полноценными и востребованными специалистами в различных областях.