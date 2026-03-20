Ветераны СВО из Павловского Посада посетили хлебопекарное производство

В рамках инициативы по промышленному туризму для участников специальной военной операции, ветераны СВО из Павловского Посада посетили местное хлебопекарное предприятие. Мероприятие, организованное при поддержке фонда «Защитники Отечества» и Агентства по развитию инвестиций Московской области, стало важным шагом в процессе социальной адаптации и профессиональной интеграции бойцов.

Делегацию ветеранов, сопровождаемую социальным координатором фонда «Защитники Отечества» Мариной Каленковой, встретили на одном из ведущих хлебопекарных предприятий округа. Экскурсия по производству позволила участникам СВО детально ознакомиться с полным циклом изготовления хлебобулочных изделий — от замеса теста до упаковки готовой продукции.

«Гости с интересом наблюдали за работой современного оборудования, которое недавно пополнилось новым цехом, и узнали о процессе обновления рецептур. Особое внимание привлекли новинки ассортимента, такие как пряный хлеб и экспериментальное печенье, демонстрирующие стремление предприятия к инновациям. В ходе визита у ветеранов была возможность напрямую пообщаться с руководством предприятия. Участники СВО задали ряд актуальных вопросов, касающихся перспектив трудоустройства, стабильности занятости и условий интеграции в трудовой коллектив», — сообщили организаторы.

Представители хлебозавода, где трудятся 112 человек, заверили гостей в готовности рассматривать кандидатуры ветеранов, подчеркнув, что компания активно развивается и всегда открыта для квалифицированных кадров. Этот визит — часть масштабного проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Инициатива, поддержанная Правительством Московской области, направлена на создание моста между ветеранами СВО и промышленными предприятиями региона. Цель проекта — не только познакомить бойцов с производственными процессами, но и открыть им реальные возможности для получения новой профессии, переквалификации или трудоустройства после возвращения к мирной жизни.