Ветераны СВО из Орехово-Зуева выступили на спортивных соревнованиях

В Серпухове состоялся спортивный фестиваль, собравший ветеранов боевых действий со всего Подмосковья. Особое внимание привлекло выступление команды из Орехово-Зуевского округа, которую возглавил Вячеслав Шаронов, руководитель местной Ассоциации ветеранов СВО.

Ветераны продемонстрировали свои навыки в метании ножей, боксе и подъеме гири с положения сидя. Как отметили в Ассоциации ветеранов СВО округа, участие в подобных мероприятиях имеет огромное значение для реабилитации и социальной адаптации ветеранов. Это предоставляет им возможность не только продемонстрировать свои навыки, силу духа и волю к победе, но и укрепить здоровье.

По итогам фестиваля двое представителей команды из Орехово-Зуева завоевали призовые места. По словам организаторов фестиваля, победы ветеранов СВО — это вдохновляющий пример для молодежи и настоящий символ мужества.