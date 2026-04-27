Ветераны СВО из округа Пушкинский посетили спектакль

Большинство из бойцов сейчас проходят лечение в военном госпитале в Ивантеевке. Они получили тяжелые ранения, и сегодня за ними ухаживают участники фонда «Своих не бросаем». Именно они сопровождали ветеранов во время поездки в театр. Организовать мероприятие помогли руководитель окружного отделения ассоциации Леонид Соболев и местная администрация.

Художественный руководитель театра Борис Урецкий провел для гостей небольшую экскурсию перед началом спектакля. Он рассказал об истории театрального города. Помощник руководителя отделения ассоциации Светлана Козлова отметила, что некоторые из ребят до службы никогда не бывали в театре, и просмотренная комедия стала для них настоящим открытием.