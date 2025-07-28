Ветераны СВО из Пушкинского округа победили на спортивном фестивале в Серпухове

В Серпухове 26 июля прошел межрегиональный турнир «Кубок мужества», собравший ветеранов боевых действий с ограничениями опорно-двигательного аппарата. Мероприятие было организовано Ассоциацией ветеранов СВО Московской области при поддержке Министерства спорта России и Подмосковья, администрации Серпухова, а также федераций смешанных единоборств (ММА), пауэрлифтинга и спортивного метания ножа.

В турнире приняли участие около 200 спортсменов из шести регионов страны: Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Тульской и Псковской областей.

Соревнования проходили в четырех дисциплинах — пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, адаптивный бокс и адаптивный гиревой спорт. Особое внимание привлек адаптивный бокс, который впервые был официально представлен на российских состязаниях, что придало турниру историческую значимость.

Команда Московской области выступила очень успешно: пятеро спортсменов из пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО продемонстрировали высокий уровень подготовки. В итоге Подмосковье заняло первое место в общекомандном зачете.

Также стоит отметить, что руководитель пушкинского отделения Ассоциации Леонид Соболев завоевал почетное третье место в дисциплине метание ножа.