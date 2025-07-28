Ветераны СВО из Одинцова приняли участие в фестивале «Кубок мужества»

Среди основных видов соревнований были пауэрлифтинг — жим лежа, спортивное метание ножа, адаптивный гиревой спорт и бокс. Спортсмены из Одинцовского округа показали выдающиеся результаты. Особо выделился Аракел Саносян, который не только выиграл золотую медаль в жиме в весовой категории свыше 97 килограммов, но также стал вторым в абсолютном зачете. Еще один представитель Одинцова Максим Васильев завоевал бронзовую награду в той же весовой категории и уверенно занял пятое место в общем зачете.

Кроме того, Аракел Саносян успешно выступил в соревнованиях по гиревому спорту, где занял четвертое место. Программа фестиваля позволяет участникам развивать различные навыки и поддерживать физическую активность.

Участие в «Кубке мужества» собрало спортсменов не только из Московской области, но и из других регионов России. Фестиваль стал не только площадкой для спортивных достижений, но и важным событием для популяризации спорта и активного образа жизни.