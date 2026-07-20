Ветераны СВО из Одинцова примут участие в турнире по адаптивному боксу
Ветераны специальной военной операции из Одинцовского округа примут участие в соревнованиях «Кубок Мужества», которые пройдут 25 июля во Владимирской области. Турнир по адаптивному боксу соберет бойцов из разных регионов России.
Очередной этап «Кубка Мужества» пройдет в городе Александров. Одинцовский округ на турнире представят местные ветераны. Для них организуют автобусный выезд при поддержке администрации муниципалитета и отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области.
Адаптивный бокс помогает людям с ограниченными возможностями здоровья заниматься этим видом спорта с использованием специальных правил, техник и оборудования. Такое направление ориентировано прежде всего на физическую и психологическую реабилитацию, развитие координации, силы и выносливости, а также способствует социальной адаптации и возвращению к активному образу жизни.