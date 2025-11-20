Ветераны СВО из Ленинского округа завоевали 7 медалей на «Кубке мужества»

«От лица всех жителей Ленинского округа я поздравляю наших героев с триумфальным выступлением. Ваши победы на спортивной арене — это продолжение вашего мужества и стойкости. Вы подаете блестящий пример силы воли и целеустремленности для всей молодежи округа. Не останавливайтесь на достигнутом. Мы вами гордимся», — прокомментировал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Отметим, что ветераны СВО из Ленинского округа соревновались в различных дисциплинах. Андрей Фомин стал обладателем золотой медали в состязаниях по метанию ножей. Благодаря высокой скорости реакции и стратегическому мышлению Руслан Абушаев завоевал золото в настольном теннисе и бронзу в метании ножей.

Григорий Тюпко, не оставив шансов соперникам в состязаниях по жиму штанги, также забрал золото и серебро в адаптивном боксе. Иван Редлер вернется с «Кубка мужества» с двумя наградами — серебряной медалью в жиме лежа и бронзой в соревнованиях по гиревому спорту.