Ветераны СВО из Ленинского округа выиграли медали на всероссийском турнире

Спортсмены Ленинского городского округа в составе Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области приняли участие во всероссийском турнире по пауэрлифтингу, силовому двоеборью и жиму лежа «Сила Горизонта». Соревнования прошли 28 марта в Домодедове.

Тимур Гусейнов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 90 килограммов среди спортсменов открытой возрастной категории 24-39 лет, занял третье место в абсолютном зачете, а также выполнил норматив мастера спорта. Альберт Файзулин стал бронзовым призером в весовой категории до 100 килограммов среди спортсменов категории мастеров 40-49 лет.

«Мы рады отмечать достижения наших спортсменов. Тимур Гусейнов и Альберт Файзулин показали отличные результаты. Мы гордимся, что члены Ассоциации ветеранов специальной военной операции из Ленинского округа не просто участвуют в соревнованиях, а достойно представляют наш округ. Их успехи вдохновляют не только самих спортсменов, но и всех, кто следит за их результатами, и наглядно демонстрируют, что именно упорная работа и дисциплина дают свои плоды», — приводятся в сообщении слова руководителя Ленинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Владимира Рогозы.

В соревнованиях также участвовали спортсмены из Серпухова, Коломны, Одинцова, Можайска, Орехово-Зуева и Домодедова, которые завоевали призовые места в своих категориях.