Ветераны СВО из Ленинского округа стали участниками чемпионата «Абилимпикс»

Финал национального чемпионата по профессиональному мастерству провели в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев центр». В нем приняли участие члены окружной Ассоциации ветеранов СВО.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что такие проекты помогают ветеранам раскрыть себя, найти новые возможности и почувствовать поддержку.

«Важно, что бойцы видят, какие перспективы сегодня открываются. Подобные мероприятия важны для дальнейшей адаптации ветеранов и выбора жизненного пути», — подчеркнул он.

В рамках мероприятия состоялся креативный диалог «Неограниченные возможности» с участием председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой.

Фонд также организовал выставку адаптивной одежды для ветеранов, разработанной с учетом их физических особенностей. С 2025 года фонд выдал уже более 3000 комплектов всесезонной одежды ветеранам боевых действий.

Для гостей подготовили творческие номера. Выступили 16-летняя Полина Гладких, получившая тяжелые травмы в результате обстрела Горловки в 2022 году, и российская эстрадная певица Диана Гурцкая.

«Абилимпикс» — это чемпионат, где люди с инвалидностью демонстрируют свое профессиональное мастерство. С 2025 года по поручению президента такие состязания проводятся и среди ветеранов специальной военной операции.