Ветераны СВО из Ленинского округа стали призерами турнира ЦФО

Участники специальной военной операции Иван Редлер и Андрей Фомин в составе сборной Московской области представили муниципалитет на турнире «Кубок Мужества». Оба спортсмена получили золотые медали в своих дисциплинах.

В турнире приняли участие порядка 190 спортсменов из 16 субъектов Центрального федерального округа.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что спортсмены достойно выступили на турнире такого уровня и внесли вклад в общую победу команды Московской области.

«Они доказывают, что сила духа и целеустремленность помогают добиваться побед не только на передовой, но и в спорте. Поздравляю ребят с заслуженными наградами», — добавил он.

Иван Редлер завоевал золото в жиме лежа в весовой категории до 65 килограммов, а также золото в адаптивно-гиревом спорте и серебро в метании ножа. По количеству наград Иван стал лидером турнира. Андрей Фомин одержал победу в спортивном метании ножа.

На «Кубке Мужества» спортсмены соревновались в жиме лежа, пауэрлифтинге, спортивном метании ножа, адаптивно-гиревом спорте и шахматах. Сборная Московской области по итогам турнира заняла первое общекомандное место.