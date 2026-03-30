Ветераны СВО из Коломны выступили на всероссийском турнире по пауэрлифтингу

Участники коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Игорь Подустов и Сергей Чернов выступили на всероссийском турнире «Сила Горизонта» по пауэрлифтингу, силовому двоеборью и жиму лежа. Соревнования прошли 28 марта и собрали лучших спортсменов страны.

По итогам состязаний Игорь Подустов стал серебряным призером в открытой возрастной категории 24-39 лет и весовой категории 56 килограммов. Сергей Чернов завоевал золотую медаль в категории «Мастера» (40-49 лет) и весовой категории 82,5 килограмма.

Спортивную карьеру Игорь Подустов начал во время реабилитации после тяжелого ранения. В 2022 году при выполнении боевых задач он вместе с сослуживцами уничтожил стратегически важную цель, за что был награжден орденом Мужества. В этом бою он лишился ноги.

Сергей Чернов в июне 2024 года получил тяжелое минно-взрывное ранение во время минометного обстрела на территории Луганской народной республики. После сложных операций и длительного восстановления он заново научился ходить на протезах и снова сел за руль.

Сейчас оба ветерана ведут активную жизнь и являются многопрофильными спортсменами, успешно выступая не только в силовых видах спорта, но и в турнирах по паралимпийскому фехтованию.