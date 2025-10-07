Ветераны СВО из Коломны победили в межрегиональном турнире по пауэрлифтингу

Медали высшей пробы атлеты-паралимпийцы Игорь Подустов и Сергей Чернов завоевали на Комплексном региональном физкультурном мероприятии среди ветеранов боевых действий «Кубок Защитников Отечества — Владимирская Русь 2025». Спортсмены из Коломны выступили в составе сборной команды Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.

В легкой весовой категории до 55 килограммов Игорь Подустов показал результат жима от груди — 67 килограммов. Его земляк Сергей Чернов выступал в более тяжелом весе — до 80 килограммов. Он победил соперников с результатом жима 90 килограммов.

Оба паралимпийца начали свою карьеру в спорте после тяжелых ранений и длительной реабилитации. Командир огневого расчета Игорь Подустов лишился ноги во время боевой операции в 2022 году. За уничтожение стратегически важной цели противника его наградили орденом Мужества. Кавалер ордена Мужества, гвардии подполковник Сергей Чернов получил тяжелейшее минно-взрывное ранение в июне 2024 года, в результате потерял обе ноги. После длительного восстановления ветераны спецоперации учились ходить на протезах.

Атлеты показывают достойные результаты не только в пауэрлифтине, они — многопрофильные спортсмены. Сейчас Игорь Подустов и Сергей Чернов готовятся к очередным соревнованиям, где выступят в составе сборной Московской области. В ноябре команда отправится в Омск на Всероссийский турнир по паралимпийскому фехтованию, посвященный ветеранам боевых действий.