Ветераны СВО из Химок встретились с волонтерами в преддверии Дня ВМФ

Члены химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции провели большую встречу с волонтерами и местными активистами. Мероприятие провели в преддверии Дня Военно-морского флота в выставочном комплексе «Артишок».

Лекцию о возникновении и развитии российского морского флота провела директор школы «Лига первых» Мариана Полякова. Она напомнила о рассказала о кораблестроительных проектах Петра I, современных боевых кораблях, значении Андреевского флага и роли Черноморского флота в событиях Крымской весны.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Алла Полякова также присутствовала на мероприятии.

«Россия во все времена была и остается великой морской державой. Нынешний год, объявленный Президентом Годом защитников Отечества, особо подчеркивает преемственность поколений. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто участвует в патриотическом движении, оказывает неоценимую поддержку нашим бойцам, исполняющим сегодня свой воинский долг. Та героическая отвага и мужество, которые проявляли наши предки в годы Великой Отечественной войны, сегодня вновь находят свое воплощение в подвигах наших современников», — отметила депутат Государственной думы Алла Полякова.

Ветераны боевых действий поделились воспоминаниями о службе и отметили вклад волонтеров, которые помогают участникам специальной военной операции.

Мероприятие стало частью патриотической программы «Успех V единстве поколений».