Ветераны СВО из Фрязина побывали на форуме «Единой России»

Делегация из Фрязина посетила масштабный областной форум муниципальных депутатов «Единой России». Во время мероприятия руководителю Ассоциации ветеранов СВО Игорю Какушкину вручили партийный билет.

В областном форуме приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, секретарь Генсовета партии, первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев, а также почетные гости.

В состав делегации от городского округа Фрязино вошли руководитель Ассоциации ветеранов СВО Игорь Какушкин, ветеран СВО Павел Папулов и муниципальный депутат Сергей Зак.

Торжественным моментом стало вручение Игорю Какушкину партийного билета лично из рук Владимира Якушева.

«Верю, что этот момент станет отправной точкой в успешной политической карьере Игоря!» — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Во время форума обсудили подготовку к выборам 2025 года и обновление партийных рядов, поддержку участников СВО и их семей, взаимодействие депутатов с жителями, реализацию народных программ и партийных проектов, сетевую гигиену и информационную безопасность, а также координацию работы депутатов всех уровней.

«Во Фрязине уже реализуются важные инициативы, и за каждым проектом стоят активные жители и их представители в Совете депутатов. Вместе мы делаем наш округ лучше!» — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.