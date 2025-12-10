Ветераны СВО из Фрязина побывали на экскурсии в центре сертификации

Представители Ассоциации ветеранов СВО посетили компанию «Циклон-Тест». Они осмотрели производство и задали вопросы по трудоустройству.

Мероприятие прошло в рамках программы «Промышленный туризм». Предприятие, на котором побывали бойцы, более 70 лет занимается обеспечением качества продукции. Здесь проводят сертификацию и испытания товаров и продукции народнохозяйственного и военного назначения.

Участникам рассказали о предприятии, его истории, направлениях деятельности и разработках. Также им показали лаборатории и испытательные центры.

Кроме того, с представителями компании удалось обсудить возможности трудоустройства. Ветеранам спецоперации рассказали о вакансиях, требованиях и перспективах карьерного роста.

Отметим, что программу «Промышленный туризм» реализуют при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.