Ветераны СВО из Чехова приняли участие в Кубке дружбы по картингу
Администрация Чехова активно оказывает поддержку ветеранам специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни после боевых действий. На этот раз глава округа Михаил Собакин встретился с бойцами в картинг-клубе «X-Ti Лидер» в Подольске.
Первая встреча в формате тимбилдинга прошла в страйкбольном клубе. В этот раз решили устроить дружеский заезд. На трассу выехали члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и подопечные фонда «Защитники Отечества». Многие приехали семьями.
В ходе упорной борьбы победителем стал Вячеслав Кулаковский, подопечный фонда «Защитники Отечества». В этот же день он был официально принят в ряды Ассоциации ветеранов СВО.
«Отдельно отмечу, что под руководством выпускника программы „Герои Подмосковья“ Артема Чурилова местное отделение Ассоциации ветеранов СВО динамично развивается. Наши парни не только активно участвуют в социальных проектах округа, но и демонстрируют настоящую фронтовую дружбу, помогая друг другу и нам строить будущее. Этот кубок — лишь начало спортивного сезона. Впереди у наших бойцов-ветеранов соревнования по рыбной ловле, где терпение встречается с азартом, а также прыжки с парашютом. А мы всегда будем рядом с ними, не только в одной команде, но и в оказании любой необходимой помощи», — отметил глава округа Михаил Собакин.