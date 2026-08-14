Ветераны СВО из Чехова приняли участие в Кубке дружбы по картингу

Администрация Чехова активно оказывает поддержку ветеранам специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни после боевых действий. На этот раз глава округа Михаил Собакин встретился с бойцами в картинг-клубе «X-Ti Лидер» в Подольске.

Первая встреча в формате тимбилдинга прошла в страйкбольном клубе. В этот раз решили устроить дружеский заезд. На трассу выехали члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и подопечные фонда «Защитники Отечества». Многие приехали семьями.

В ходе упорной борьбы победителем стал Вячеслав Кулаковский, подопечный фонда «Защитники Отечества». В этот же день он был официально принят в ряды Ассоциации ветеранов СВО.