Ветераны СВО из Богородского округа провели тренировку по военной подготовке

Специалисты из Богородского округа поделились опытом и практическими навыками с ребятами из соседнего муниципалитета, занимающимися начальной военной подготовкой. Тренировочные учения прошли на территории Павловского Посада.

Представители Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа, НВП Рокот Павловский Посад, Дшрг «Гладиатор», ФПО «Волчок», «Единый казачий фронт», бойцы СВО, инструкторы гражданской группы НВП «50/50» города Ногинск приняли участие в учениях.

Отрабатывалась тактико-специальная подготовка, а также работа и взаимодействие малых групп в различных условиях. Участники разобрали работу в боевых двойках и тройках, организацию боевого построения из шести человек. Коснулись важных моментов индивидуальной работы и подготовки.

Как отметили сами участники, занятие было настолько интересным и насыщенным, что время пролетело незаметно. Такие инициативы очень важны, поскольку не только повышают уровень подготовки, но и укрепляют связи между разными сообществами, создавая сплоченную команду. Обмен опытом между ветеранами, казаками и активистами помогает избежать ошибок, это возможность узнать о новых методах и технологиях.