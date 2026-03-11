Ветераны СВО из Богородского округа побывали на концерте в Большом театре

10 марта в Большом театре состоялся торжественный вечер, приуроченный к столетию выдающегося советского и российского композитора, народного артиста России Александра Зацепина. Ветеранам СВО из Подмосковья выпала уникальная возможность прикоснуться к легенде и ощутить пульс эпохи, запечатленной в каждой ноте

Среди гостей праздника была команда Ассоциации ветеранов СВО Московской области из Восхода, Воскресенска, Домодедова, Лосино-Петровского, Люберец и Богородского округа.

Знакомые и всеми любимые музыкальные композиции, на которых выросли целые поколения, в этот вечер зазвучали по-новому в исполнении целого созвездия известных артистов. На легендарной сцене выступили Евгений Миронов, Наталья Варлей, Константин Хабенский, Хибла Герзмава, Игорь Бутман и другие звезды, чьи имена вписаны в историю искусства.

Защитники Отечества, среди которых был руководитель Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа Антон Иванов с супругой, в этот вечер слушали вживую шедевры из «Бриллиантовой руки», «Ивана Васильевича» и «Операции Ы», чувствуя преемственность поколений через музыку великого маэстро.

Одним из самых ярких и неожиданных моментов стал выход на сцену народной артистки СССР Александры Пахмутовой, которой в прошлом году исполнилось 96 лет. Александра Николаевна присоединилась за роялем к Александру Зацепину. Вместе композиторы исполнили попурри из кинофильмов Леонида Гайдая.

Как отметили бойцы СВО, музыка Александра Зацепина — это то, что всех объединяет, дарит свет и веру в лучшее.