Ветераны СВО из Балашихи смогут получить помощь в фонде «Защитники Отечества»

Дополнительный отдел фонда «Защитники Отечества» начал свою работу в Реутове 7 ноября. Ветераны и члены семей участников СВО из Балашихи и ближайших городов Московской области смогут получать необходимую помощь и поддержку.

«В офис могут приехать ветераны из близлежащих округов: из Балашихи, Королева и Люберец. Офис находится в центре города в пешей доступности от автобусной остановки и в пятнадцати минутах от метро», — рассказала руководитель филиала Государственного фонда в Московской области Ольга Ермакова.

На открытии отдела присутствовала социальный координатор фонда «Защитники Отечества», советник главы Балашихи Наталья Махонина и военный комиссар городов Балашиха и Реутов Сергей Чиркин.

В офисе работают четыре социальных координатора. Принцип «одного окна» позволяет получать всю необходимую поддержу в одном месте. В здании также находится МФЦ, где ветераны могут параллельно решить дополнительные вопросы с помощью координатора.

Отдел Государственного фонда «Защитники Отечества» расположен по адресу: город Реутов, улица Победы, дом 7.

Для участников СВО и членов их семей в Московской области действует 75 мер поддержки, из которых 32 являются региональными. Социальные гарантии включают бесплатный уход и обслуживание на дому, предоставление технических средств реабилитации, а также организацию психологической помощи.

Отметим, в Балашихе продолжается системная работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей. На сегодняшний день в муниципалитете проживает 2199 семей защитников Отечества, в том числе 366 семей погибших военнослужащих.

За каждой семьей закреплен персональный куратор из числа руководителей администрации, депутатов и директоров образовательных учреждений.