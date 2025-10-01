Ветераны СВО из Балашихи примут участие в турнире по настольному теннису

Участники специальной военной операции и члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО представят городской округ Балашиха на региональном инклюзивном турнире по настольному теннису «Кубок Мужества». Соревнования соберут ветеранов боевых действий со всей Московской области.

Перед началом турнира все участники пройдут обязательную спортивно-функциональную классификацию непосредственно на месте проведения соревнований, что позволит обеспечить равные условия и честную конкуренцию.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции начала свою работу в Балашихе в марте 2025 года. Сегодня в ее состав входят 115 человек. Главной целью организации является комплексная поддержка ветеранов СВО и их семей — помощь в трудоустройстве, медицинская, психологическая и юридическая поддержка.

Кроме того, Ассоциация активно участвует в патриотическом воспитании молодежи и помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни после службы. Участие в турнире «Кубок Мужества» — еще один шаг к укреплению духа и поддержке ветеранов, а также возможность продемонстрировать спортивные навыки и единство.